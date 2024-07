Cantiere di Cassolo, sopralluogo alla vecchia 45. “Va asfaltata ma regge”

Sopralluogo sull’ex Statale 45 a Cassolo nella mattinata di giovedì 11 luglio, presenti il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali e ingegneri e tecnici Anas, con l’obiettivo di valutare se la strada, in disuso da decenni, possa sostenere almeno il traffico del fine settimana in Alta Valtrebbia – migliaia e migliaia di veicoli – durante il cantiere di consolidamento del ponte di Cassolo, realizzato agli inizi degli anni Ottanta e bocciato agli esami di sicurezza.

L’esito del sopralluogo

Quel che è emerso ieri è che la vecchia Statale 45, utilizzata prima della costruzione del ponte, potrebbe anche farcela: il sindaco, che aveva chiesto il sopralluogo per valutare la strada, era inizialmente scettico, viste le frane e l’abbandono, ma ha spiegato come le condizioni si siano rivelate in realtà migliori del previsto.

Un tentativo quindi si può fare: “Servono gli asfalti, e questi li dovrebbe fare Anas – precisa Pasquali -. Al momento su quella strada Anas aveva in realtà già messo i primi mezzi di cantiere, ma vedranno dove spostarli. Il percorso è fattibile, largo il giusto. Noi, come Comune, abbiamo in magazzino alcune barriere laterali che metteremmo a disposizione volentieri. Dovremmo farcela. L’incontro è stato di sicuro positivo e tutti hanno concordato nella volontà di trovare soluzioni per evitare code e ingorghi nel traffico del fine settimana”.

Il cantiere di Cassolo

Il cantiere a Cassolo è regolato dal semaforo per il senso unico alternato: al momento i lavori sono ancora nelle fasi propedeutiche (come la creazione delle strade di cantiere sotto al ponte), ma a ore entrerà nel “vivo” per sistemare pile, barriere e giunti ammalorati. “Il consolidamento dovrebbe terminare tra ottobre e novembre, ma forse anche prima di Natale, l’intervento di certo è importante”, conclude Pasquali.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’