Iniettava benzina negli alberi per farli morire: fermato e multato a Rivergaro

Una storia che potrebbe essere intitolata “il nemico del verde di Rivergaro”.

Un uomo ha cercato, infatti, di danneggiare alcuni alberi di tiglio, praticando fori sul tronco, all’interno dei quali era stata iniettata una sostanza liquida, presumibilmente della benzina, per causarne l’essiccamento.

A scoprirlo è stato il Nucleo forestale di Gazzola che è intervenuto sul posto, sanzionando il trasgressore. A denunciare quanto stava accadendo era stato il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti, raccogliendo la segnalazione di alcuni cittadini.

Un gesto pericoloso per il verde pubblico, la qualità dell’aria, ma anche la salute psico-fisica dei cittadini. Molti sono i benefici che si possono trarre dagli alberi. Infatti, come dimostrato da recenti ricerche, una maggiore copertura arborea può comportare migliori servizi ecosistemici indispensabili per la salute umana e per la società, e per questo motivo necessita di essere tutelata.