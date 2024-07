Protezione civile, a Piacenza arriveranno 130mila euro per migliorare le sedi

Rendere le sedi emiliano-romagnole della Protezione Civile più moderne e tecnologiche per garantire un servizio sempre più puntuale alle comunità in caso di emergenze: è questo l’obiettivo del nuovo piano regionale che prevede 18 interventi con un finanziamento complessivo di 1 milione e 124 mila euro; saranno terminati entro il 2026 e riguarderanno le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Nel Piacentino

Saranno quattro gli interventi finanziati nella provincia di Piacenza, per un totale di 132.480 euro. Nello specifico, a Castel San Giovanni, con 40mila euro, si realizzerà la nuova sede del Centro operativo comunale (Coc).

Altri 40mila verranno assegnati all’Unione Bassa Val Trebbia-Val Luretta per attrezzare il Coc Rivergaro con il collegamento in fibra ottica e arredi. Circa 50mila euro saranno assegnati a Cadeo per la realizzazione di due progetti: l’acquisto e l’installazione di un gruppo elettrogeno per l’area di prima assistenza (17.960 euro) e l’allestimento della centrale operativa con stazione radio fissa presso il Coc (34.550).

Gli stanziamenti riguarderanno lavori di ampliamento, messa a norma e adeguamento, oltre a forniture di strumentazioni tecnologiche come stazioni radio fisse, gruppi elettrogeni e fibra ottica.