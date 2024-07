Protezione civile a Piacenza, dai corsi arrivano 15 nuovi volontari e 12 capisquadra

Cresce la grande famiglia del volontariato di Protezione civile in provincia di Piacenza. Al termine dei corsi organizzati dal Coordinamento provinciale sono 15 i nuovi ingressi tra le fila di volontarie e volontari operativi, a cui si uniscono 12 capisquadra.

Complessivamente, sale così a oltre 800 il numero complessivo di donne e uomini impegnati in 27 associazioni del territorio provinciale.

Le attività formative sono state tenute dai volontari del Coordinamento, affiancati da funzionari dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Il “pacchetto” proposto da inizio anno ha riguardato una pluralità di temi, a partire appunto dal corso-base che si è articolato in sei incontri – per sedici ore complessive – e ha approfondito temi quali l’organizzazione del sistema di Protezione civile, la sicurezza individuale, la cultura, l’etica e deontologia del volontariato.

Oltre cento persone hanno partecipato a ognuna delle serate dedicate al rischio della peste suina africana; una ventina di frequentanti ha seguito il ciclo di lezioni sullo studio della cartografia; altri 40 la formazione per l’utilizzo delle radio.

In partenza, inoltre, un corso sul Gps organizzato in collaborazione con i Vigili del fuoco.

Sul portale regionale dell’Agenzia sono disponibili tutte le informazioni per diventare volontario in Emilia-Romagna.