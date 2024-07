Supplenze, sindacati presi d’assalto dai precari: “Già migliaia le domande”

Se sei precario, la vita è fatta di domande. Ben se ne stanno rendendo conto le sedi di Flc Cgil e Cisl Scuola di Piacenza, letteralmente assiepate di candidati docenti e Ata che si sono inseriti nelle graduatorie per le supplenze e che cercano nel sindacato una risposta. In questi giorni infatti sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di supplenza relativa al personale docente e del personale Ata (terza fascia).

“In questo periodo abbiamo contato 170 domande di trasferimento docenti e Ata e 205 domande per la “24 mesi” ossia quelle relative al personale scolastico che, dalla terza fascia, passa alla graduatoria di prima fascia dopo avere raggiunto e maturato 24 mesi di servizio – spiega il segretario di Flc Cgil Giovanni Zavattoni – a queste si aggiungono anche oltre 550 domande di terza fascia Ata e più 600 assistenze per quanto riguarda le domande di docenti. Ora siamo anche alle prese con le domande di assegnazione provvisoria e utilizzo, mentre poi ci saranno le domande di preferenza per le supplenze. Insomma, sì, gli uffici sono davvero affollati”.

Nella stessa situazione anche la Cisl: la conferma arriva dalla segretaria della Cisl Scuola Paola Votto. “Di numeri aggiornati ancora non ne abbiamo – spiega – ma a giudicare dall’affluenza saranno ampi. Consideriamo che nel 2021 a Piacenza erano state 16mila le domande di terza fascia per il personale Ata: non credo che quest’anno siano meno, anzi. Il fatto è che la scuola viene letta come un’opportunità aperta a tutti, ma davvero a tutti: il numero delle domande di supplenza presentate alle scuole è esorbitante, come sindacato quello che noi abbiamo cercato di fare è stato di fornire una risposta a tutti, ma certo non è facile”.