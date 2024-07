Come orientarsi dopo il diploma? “Ragazzi, seguite le vostre passioni”

“Ragazzi, costruitevi un solido background e poi seguite fino in fondo le vostre passioni”. Si è conclusa così, con parole arrivate da imprenditori di successo, la bella “avventura” di due progetti targati Emilia Romagna che hanno coinvolto una trentina di studenti delle terze e quarte classi delle scuole superiori del territorio. Si tratta del corso Ragazze Digitali e il Summer Camp dedicato alla transazione ecologica.

Presenti all’incontro i rappresentanti dei partner di rete dei progetti, oltre a Tutor, Comune e Provincia di Piacenza, Politecnico di Milano, Università Cattolica, Tecnopolo Piacenza, cooperativa Arco, Comune di Cerignale, Piacenza Orienta ed Enaip. Entrambi i progetti hanno avuto come obiettivo quello dell’orientamento post diploma e sono stati finanziati dalla Regione Emilia Romagna, come ha spiegato il presidente di Tutor Andrea Capellini “i due summer camp erano mirati a migliorare la consapevolezza dei ragazzi nella scelta del percorso post diploma, orientamento nel quale crediamo molto come agenzia formativa dei Comuni di Piacenza e Fiorenzuola d’Arda, grazie soprattutto al sostegno della Regione e a una rete con la quale ci confrontiamo sempre per queste tematiche”.

Hanno partecipato inoltre due testimonial d’eccezione: Federico Chieregato e Chiara Bergonzi, giovani imprenditori accomunati, oltre che dalla “piacentinità”, anche dal successo delle loro carriere. II primo, grande esperto dell’arte della pianificazione, è proprietario di “Chiere”, locale a Piacenza dove si degustano pizze e panini gourmet, mentre Chiara Bergonzi, recentemente inserita tra i dieci giovani imprenditori italiani da Forbes America, è considerata una delle massime esperte di Latte Art e caffè a livello internazionale. Non potevano certo mancare i classici consigli dispensati agli alunni. “Al giorno è fondamentale concentrarsi sulle proprie capacità e crearsi un solido background, sia per quel che riguarda lo studio sia per la attività extra didattiche, l’importante è costruirsi una professionalità che possa essere spendibile nel mondo del lavoro” le parole di Chieregato. Bergonzi ha evidenziato due situazioni: “Ci sono ragazzi che non sanno che strada percorrere e altri che magari hanno ambizioni e un’aspirazione al successo: a entrambi dico di tenere duro, seguire le proprie passioni e puntare a un obiettivo e perseguirlo fino in fondo”. _Gabriele Faravelli