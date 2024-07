Donna in bici investita alla rotonda di via Veneto, portata al pronto soccorso

Uno scontro tra un’auto e una bicicletta si è verificato verso la mezzanotte tra venerdì 12 e sabato 13 luglio nella rotonda tra via Veneto, via Pietro Cella e via Bianchi.

A riportare la peggio la donna sulla due ruote, che ha riportato serie ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso cittadino dai sanitari del 118. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.