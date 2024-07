Pneumatici nel mirino dei ladri, razziate tre auto: amara sorpresa per i proprietari

Ladri di penumatici di auto, ladri scassinatori di auto pronti a saccheggiare gli interni e ladruncoli che si contentano di verificare se le portiere sono aperte per poi dedicarsi saccheggio. I furti negli ultimi due giorni sono stati segnalati al nostro giornale dalla Baia del Re, via Caduti sul Lavoro, via Foresti, via Boselli, via Leonardo da Vinci e via Maculani.

auto razziate

Le razzie più importanti sono state quelle delle preziose gomme asportate a tre suv: una Bmw X6 che è stata lasciata dai ladri sugli ammortizzatori nella notte fra giovedì e venerdì alla Baia del Re; sempre alla Baia del Re i ladri hanno depredato delle gomme anche una Porsche Macan.

La notte prima le gomme erano invece state predate ad una Audi Q 5 parcheggiata in via Foresti nella zona della Galleana.

Le testimonianze

“Nella zona di via Boselli, mentre ero sul terrazzo, ho potuto vedere due ragazzi che frugavano nella mia macchina, ma non hanno avuto il tempo di rubare nulla” ha spiegato una donna.

“Avevo lasciato la mia automobile parcheggiata in via Maculani, e mi hanno rubato la patente di guida che avevo conseguito in America – spiega a Libertà un uomo -. Quando sono tornato per riprendere la macchina ho trovato un vetro infranto e lo zainetto contenente la patente e qualche maglietta, che avevo lasciato sui sedili, era scomparso. Mi spiace ovviamente soprattutto per la patente che avevo ottenuto in servizio militare a Chatham in Nord Carolina”.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’