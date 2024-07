Coli: due persone disperse in zone impervie, dispiegamento di soccorritori

Ore di apprensione in Val Trebbia nella serata del 14 luglio per due settantenni, un uomo e una donna, entrambi scomparsi nei boschi ai Magrini di Coli e a Telecchio di Bobbio. L’uomo è stato portato in salvo poco prima delle 23, mentre della donna sono state udite le grida di aiuto ma la zona è impervia.

L’uomo, residente a Piacenza, era ieri a Coli con i familiari. E’ sparito nel pomeriggio, dopo essersi allontanato e non facendo ritorno è scattato l’allarme. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e Soccorso alpino.

Ricerche a tappeto anche per una settantenne sparita a Telecchio di Bobbio che è finita nel dirupo del Curiasca. I soccorritori sono riusciti a udire le sue grida ma la zona è impervia e le manovre di salvataggio risultano difficili.

Per le ricerche sono stati mobilitati i carabinieri della Compagnia di Bobbio, i vigili del fuoco e gli uomini della stazione Monte Alfeo del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna. Già erano stati allertati anche i volontari della Protezione civile.

