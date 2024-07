Dalla Siria a Piacenza. Primo passo per il piccolo Adam per vincere una cardiopatia rara

Il primo passo per il piccolo Adam, bambino siriano di quattro anni affetto da una cardiopatia rara, è stato arrivare a Piacenza. Grazie alla cordata di generosità dei piacentini che hanno accolto l’appello dell’Associazione A.B.C. guidata dal dottor Ettore Pedretti, ha potuto raggiungere il reparto di pediatria del Guglielmo da Saliceto, accompagnato dalla mamma, per il prericovero, in vista dell’intervento che verrà effettuato al Sant’Orsola di Bologna.

Qui Adam ritroverà il medico Tammam Hasan, che, messo al corrente del caso durante un ritorno nel suo Paese di origine, si è speso affinché il bimbo potesse avere un futuro, contattando il collega Pedretti e l’associazione piacentina, che hanno messo in moto la macchina della solidarietà.

la disperata richiesta di aiuto

Quattro anni appena compiuti, Adam è venuto alla luce a Tartus con una variante molto rara di una cardiopatia congenita complessa, che in Italia viene normalmente operata consentendo ai pazienti di condurre poi una vita normale. Saputo che il dottor Hasan si trovava in Siria, i genitori di Adam si sono rivolti a lui, disperati, chiedendo un aiuto. Considerata la difficoltosa situazione sanitaria in Siria, una volta tornato in Italia, Hasan si è messo in contatto con l’associazione Bambino cardiopatico, con la quale ha contatti da vent’anni, la quale si è occupata di tutto il necessario affinche Adam potesse arrivare in Italia per ricevere le cure necessarie: dalle complicate carte burocratiche necessarie al viaggio del bambino e della mamma all’alloggio; dal trasporto dalla Malpensa a Piacenza al prericovero presso il reparto di pediatria di Piacenza.

A contribuire al buon esito dell’impresa di far arrivare in Italia il bambino, sono stati numerosi piacentini, che con le loro donazioni hanno permesso di raccogliere circa 20mila euro, fondi necessari a sostenere le spese di ricovero, dell’operazione e del viaggio.

Tra una decina di giorni Adam verrà trasferito presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica del Sant’Orsola dove verrà operato.

COME DONARE

L’associazione ricorda che i benefattori possono usufruire della detrazione fiscale, inviando una email all’indirizzo: [email protected], specificando il nome, l’indirizzo, il codice fiscale e allegando copia del bonifico effettuato sul conto bancario dell’A.B.C. Associazione Bambino Cardiopatico di Piacenza, Iban: IT56A0515612600CC0000007803.