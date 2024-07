Dosi di droga tra i giardini e il concerto di Radio Bruno: gli interventi della polizia

Un minorenne è stato trovato in possesso di hashish e denaro in largo Erfurt. E altri stupefacenti sono stati rinvenuti, nascosti a terra, nei giardini tra il Facsal e il liceo Respighi. E’ l’esito di un’operazione condotta sabato pomeriggio dalle Volanti di Piacenza, il Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e l’unità cinofila della guardia di finanza con l’ausilio del pastore tedesco Helly.

Non si tratta dell’unico intervento sul fronte degli stupefacenti che la polizia di Stato ha concluso la scorsa settimana. Martedì 9 luglio, la questura è stata impegnata in un massiccio servizio di ordine pubblico in occasione del concerto di Radio Bruno. “Gli agenti non solo hanno gestito la sicurezza dell’evento, ma hanno anche prevenuto episodi di micro-spaccio. Tre persone sono state sorprese in possesso di sostanze stupefacenti e sanzionate con segnalazione alla prefettura” fa sapere la questura.

Arresto per Evasione

Il giorno successivo, mercoledì 10 luglio, le Volanti hanno rintracciato un giovane piacentino, indicato da un poliziotto fuori servizio, che invece di essere agli arresti domiciliari, era stato avvistato a consumare alcolici in un bar. L’uomo è stato arrestato per evasione e, dopo l’udienza di convalida, è stato trasferito in carcere a seguito della revoca del beneficio dei domiciliari.

Interventi durante i Venerdì Piacentini

Venerdì 12 luglio, durante i Venerdì Piacentini, il personale di ordine pubblico ha riconosciuto due giovani soggetti a misure di prevenzione derivanti dalla maxioperazione “Streetbullying” di febbraio. I due, destinatari di un foglio di via dalla provincia di Piacenza e di un Daspo Willy, sono stati fermati, identificati e condotti in questura. Uno dei due è stato trovato in possesso di hashish e diverse dosi di cocaina preconfezionate, insieme a banconote di piccolo taglio.

Sempre nella serata del 12 luglio, una pattuglia ha rintracciato in un locale di via Calciati un cittadino albanese, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre consumava alcolici. L’uomo è stato denunciato per evasione e nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Sequestri di Droga

Domenica mattina, 14 luglio, le Volanti hanno effettuato un controllo negli orti in via Degani, trovando un giovane trentenne di origine africana in possesso di una piccola quantità di droga per uso personale. È stato sanzionato.