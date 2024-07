Polizia e fiamme gialle controllano Largo Erfurt con i cani antidroga

Controlli a tappeto nella zona di Largo Erfurt a Piacenza. Sabato pomeriggio, 13 luglio, un’operazione congiunta di Polizia e Guardia di Finanza si è concentrata nella zona, spesso teatro di episodi di violenza. L’intervento, che ha incluso l’uso di cani antidroga, ha portato all’identificazione di alcune persone per accertamenti. I controlli sono stati effettuati in un’area nota per frequenti episodi, tra cui pestaggi, bottigliate, accoltellamenti, risse e attività di spaccio.