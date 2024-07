Fiorenzuola, si completa la ristrutturazione del complesso di Teatro Verdi

Una cifra importante quella che servirà a completare il terzo stralcio della ristrutturazione del complesso del Teatro municipale Verdi di Fiorenzuola: 184mila euro da investire in sale musica e sale prove, le quali verranno poi assegnate a realtà culturali e associative.

Il cantiere riguarda il recupero di tutti i locali della parte sud-est che affacciano su largo Alberoni, il retro del teatro. Sono distribuiti su due piani, contano su un’estensione complessiva di 450 metri quadrati.

Questa fase della ristrutturazione – sempre approvata dalla Sovrintendenza – è finanziata da risorse della Regione e del Comune. Torneranno utilizzabili tanti locali che potrebbero essere usati come sale prove o luogo di incontro per associazioni e compagnie teatrali o di danza e arte: alcune sono infatti ancora in cerca di sistemazione, dopo che erano dovute uscire dall’edificio dell’ex liceo ed ex pretura destinato a diventare nuovo centro per l’impiego.