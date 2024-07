Le idee dei giovani al centro, Brianzi: “Progettiamo insieme il nuovo Spazio 2”

Progettare la Piacenza dal futuro attraverso un ampio percorso partecipativo. Questa l’idea alla base del doppio incontro di oggi organizzato dal Comune in sinergia con l’agenzia Form per ascoltare idee ed esigenze delle nuove generazioni e progettare, di conseguenza, il nuovo Spazio 2 nel quartiere Infrangibile.

“Un grande finanziamento europeo che arriva a Piacenza tramite la Regione Emilia-Romagna – le parole di Francesco Brianzi, assessore alla Politiche giovanili del Comune di Piacenza-. Un investimento di 892mila euro per il rilancio e il ripensamento di Spazio 2, un centro molto importante che diventerà un hub di comunità da realizzare mettendo in primo piano ide e esigenze dei giovani piacentini”.

“Facciamo Spazio?”

“Facciamo Spazio?” è un percorso partecipato ideato per riflettere sul futuro di Spazio 2 al fine di renderlo sempre più il luogo di riferimento per i giovani di Piacenza. Il momento di confronto è iniziato nella mattina di oggi, martedì 16 luglio, in Sant’Ilario ed è terminato nel pomeriggio proprio all’Infrangibile. Tra gli interventi più interessanti quello di Erika Mattarella della Casa di quartiere “Bagni pubblici di via Agliè” di Torino che ha approfondito la dimensione interculturale degli spazi di comunità. DOpo di lei spunti importanti sono arrivati anche da Claudia Orsetti e Caterina Micucci di Atelier Atollo (Milano), Daina Pignatti e Silvia Tagliazucchi di Collettivo Amigdala (Modena) e Valentina Gallo di CAP10100 / Associazione Orfeo (Torino). Giulia Tosoni ha poi approfondito l’esperienza del Comune di Milano sul versante della creazione e attivazione di luoghi per i giovani in diversi punti della città.

“Opportunità e spazi di socialità”

La mattinata è terminata con l’intervento del giornalista piacentino Giacomo Maini, sulle potenzialità e le opportunità delle città offerte oggi ai giovani. “I ragazzi vogliono sentirsi coinvolti ed essere protagonisti nel cambiamento – ha sottolineato Stefano Daelli, in rappresentanza dell’Agenzia From -. Servono luoghi dove esprimere il proprio desiderio di socialità e rendere più semplice l’accesso a nuove e stimolanti opportunità”.