“Non può fare la nutrizionista”: sessantenne piacentina a processo

Sessantenne piacentina è finita lunedì sotto processo con l’accusa di aver abusivamente esercitato la professione di nutrizionista. Come emerso dalle testimonianze l’imputata non sarebbe stata iscritta all’ordine dei biologi, che si è costituito in questo procedimento parte civile.

La dottoressa imputata in questo procedimento è risultata avere una laurea magistrale in scienze biologiche e si è sempre difesa dicendo di aver offerto ai pazienti consigli e non ricetta con prodotti grammati. “La mia assistita non predisponeva diete o prescriveva medicinali “ ha detto l’avvocato Preda “al massimo consigliava qualche integratore naturale.

Per l’accusa invece la dottoressa piacentina avrebbe abusivamente esercitato la professione di nutrizionista appoggiandosi a tre studi, uno a Piacenza, uno a Fidenza e uno a Camaiore.

Il processo è stato rinviato al 6 novembre per consentire l’ascolto di altri testimoni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’