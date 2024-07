Val Trebbia: nuovo regolamento di convivenza civile per i cittadini

Si chiama “Regolamento di polizia urbana e rurale per la convivenza civile, il contrasto al degrado e la qualità della vita” ma, in breve, è un grande vademecum sulle norme di buon senso che bisognerebbe mettere in pratica nei problemi di tutti giorni, dal vicino che fa baccano in piena notte alle piante del giardino non potate, dalla custodia dei cani fino all’abbandono dei rifiuti. Tante “rogne” che fanno perdere tempo ed energie agli agenti di polizia locale e che ora l’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta ha deciso di uniformare in un documento unico per i comuni di Rivergaro, Gossolengo, Rottofreno, Gragnano e Calendasco. E assieme alle norme da seguire, naturalmente, sono previste anche sanzioni.

Il nuovo regolamento è attivo da alcune settimane ma era già stato annunciato alcuni mesi fa dal comandante della polizia locale intercomunale Paolo Costa in occasione del bilancio annuale del corpo. “Nasce – aveva spiegato nell’occasione – per sanare i “buchi” normativi su determinate situazioni, per risolvere in maniera chiara liti e contenziosi ma anche per evitare che i Comuni debbano ogni volta emettere ordinanze su temi specifici”. E adesso tutti i cittadini dei cinque comuni (almeno fino a quando Rottofreno non uscirà dall’associazione), dovranno sottostare alle buone pratiche di convivenza che sono contenute nel documento e che riprendono in parte regolamenti già esistenti.