Castel San Giovanni: partono in via Pascoli i lavori alla rete fognaria e acquedottistica

Mercoledì 24 luglio, partono in via Pascoli i lavori per mettere mano alla disastrata rete fognaria e all’altrettanto precaria rete acquedottistica. A giorni nelle case dei castellani interessati verranno recapitate le comunicazioni con il dettaglio del cronoprogramma.

Ad ogni residente verrà rilasciato un pass per poter parcheggiare gratis negli stalli a pagamento disseminati in città. La ditta lavorerà dal 24 luglio fino al sette di settembre escluse le domeniche, il 15 e il 16 di agosto. Il termine, è previsto il 7 di settembre. Da qui al quel giorno è prevedibile attendersi lamentele da parte dei residenti per i possibili disagi, anche perchè solo pochi mesi fa la stessa via era stata oggetto di un precedente intervento. “Ma proprio durante quei lavori – spiegano i tecnici – è emerso lo stato ormai non più accettabule in cui si trova la rete fognaria e anche la rete aquedottistica”.