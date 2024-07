Politecnico, giornata di lauree e traguardi: “Siate curiosi e innovativi”

“Non abbiate paura, anzi affrontate con entusiasmo e preparazione, le sfide del nostro tempo come quella del cambiamento climatico. Siate curiosi e innovativi. Ricordatevi di essere sempre etici di agire con integrità. Contribuite a migliorare la nostra società lasciando un segno del vostro viaggio”. L’augurio dei professori del Politecnico di Milano ai giovani laureati celebrati nella mattina di oggi, mercoledì 17 luglio, nella sede piacentina della caserma Neve in via Scalabrini.

Lauree magistrali

Una giornata di festa e di traguardi. La fine di un percorso che coincide con l’inizio di una nuova avventura carica di aspettative e ambizioni. Diversi i giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero che hanno ricevuto la laurea magistrale in ingegneria meccanica, in architettura e in ingegneria energica.

“L’emozione è tanta, adesso vediamo cosa ci riserva il futuro” commenta Pietro mentre tiene stretto in mano il diploma. “Sono davvero felice di aver raggiunto questo importante traguardo ricco di soddisfazioni e sacrifici – afferma uno studente di origini indiane -. È stato bellissimo laurearmi qui in Italia”.

C’è chi ha già iniziato a lavorare e chi proseguirà a crescere nell’azienda dove ha frequentato il tirocinio. E poi chi, giustamente, ora pensa a godersi il momento, a festeggiare con amici e parenti. Per modificare il curriculum c’è sempre tempo.