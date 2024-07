Al passo Santa Franca trovate quindici capre sbranate, altre sono disperse

Quindici capre sono state trovate morte nella prima mattina di ieri, 17 luglio, nelle vicinanze del passo Santa Franca di Morfasso in direzione Groppallo di Farini.

Le hanno notate attorno alle 6.30 alcune persone che transitavano lungo la strada. “Erano proprio appena sotto il ciglio della strada, non si potevano non notare – raccontano -. Una era completamente sbranata”.

Forse un attacco predatorio da parte di lupi. Alcuni ipotizzano che possa essere stata opera di un paio di cani randagi che girano lì attorno.

Dieci capre risultano disperse. Due invece erano ferite e sono state recuperate dall’allevatore da cui, nella serata di martedì, si erano allontanate. Un bilancio pesante per l’uomo che vive e lavora in una località della frazione farinese Groppallo. “Ho caricato 15 capre morte sul pick up”, ci dice affranto.

“Martedì sotto sera le capre erano davanti a casa – racconta -, dopo essere state al pascolo con me e i miei cani. Solitamente, dopo il pascolo, rientrano nella stalla. Ho rastrellato un pezzo di campo e fatto alcune balle di fieno. Calato il buio mi sono accorto che non erano rientrate. Ho iniziato a cercarle per i boschi e stamattina (ieri per chi legge, ndr) mi hanno chiamato dicendomi della strage”.

L’allevatore ha raggiunto il posto e non ha potuto fare altro che constatare il grave fatto e caricare i suoi animali sul furgone.