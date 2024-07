Croci fucsia: destino segnato per una ventina di alberi, abbattimento in vista

Da via Rogerio alla Lupa, dall’Infrangibile al quartiere Santa Franca a Piacenza sui tronchi di alcuni alberi sono apparse delle croci di colore fucsia. Quegli alberi “crociati” – ad oggi sono una ventina su tutto il territorio comunale – hanno un destino segnato: verranno abbattuti dal Comune.

DOVE SONO GLI ALBERI DA ABBATTERE A PIACENZA

Ma dove sono gli alberi da tagliare? E di che specie sono? In via Rogerio sono ben sei gli aceri con la croce fucsia sul tronco, mentre in altre zone si tratta di uno o due esemplari: all’Infrangibile, in via Montebello, troviamo un carpino, mentre nel parco di via Pastore un’albizia e lo stesso in via Divisione partigiana Valnure. In via Turbini dovranno essere abbattuti due aceri, mentre in via Monti due pawlonia e in largo Erfurt un pioppo. A piazzale Roma e piazzale Libertà verranno tolti due tigli, ai giardini Margherita un acero e nel parco di via Gambara una thuja; anche la frazione di Mortizza è interessata dall’intervento dato che nel parco giochi verrà abbattuto un pruno.

PIANTUMAZIONI PREVISTE A PIACENZA

A fronte di tanti abbattimenti tuttavia sono previste delle piantumazioni: “Si sta già ragionando per gli eventuali ripristini – rassicura l’assessore Matteo Bongiorni – ad esempio in Piazzale Libertà, dove è già presente un’aiuola delle giuste dimensioni, si può pensare da subito alla sostituzione. In altri casi occorre invece valutare l’opportunità di ripiantumare negli stessi spazi, cercando di evitare gli eventuali fenomeni di interferenza con abitazioni e marciapiedi”.