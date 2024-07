Non pagò gli alimenti alla moglie, poi risarcita: prosciolto dall’accusa

Non luogo a procedere per l’accusa di non aver pagato gli alimenti alla moglie, nonostante avesse mancato di versare circa 10mila euro nel periodo tra il 2018 e il 2019, come disposto qualche giorno fa dal tribunale di Piacenza l’uomo è stato prosciolto sulla base di recenti normative. I fatti erano avvenuti a Fiorenzuola dove la coppia abitava. L’imputato, secondo quanto spiegato dal suo avvocato difensore Carlo Romagnoli, aveva poi risarcito quanto dovuto. Questa azione di risarcimento ha portato al proscioglimento dell’uomo. Nelle motivazioni della sentenza, la giudice ha considerato non solo il risarcimento effettuato, ma anche la remissione di querela da parte dell’ex coniuge.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’