Caminata: addio a don Giuseppe Bertuzzi, era arrivato nel 2008

Si è spento don Giuseppe Bertuzzi, parroco di Caminata dove era arrivato nel 2008. Prima ancora don Bertuzzi, all’epoca frate dell’Ordine dei Frati minori conventuali (francescani di Assisi), si era dedicato per 11 anni alla ricostruzione delle basiliche e dei monumenti religiosi che erano stati danneggiati dal terremoto che aveva devastato l’Umbria, nel 1997. Prima di essere ordinato aveva conseguito una laurea in agraria e una in architettura.

Classe 1944, originario di Agazzano. don Giuseppe Bertuzzi aveva compiuto da poco 80 anni, di cui gli ultimi sedici dedicati alle parrocchie di Caminata, Nibbiano, Pieve Stadera, Tassara e Trebecco

“Grazie a lui – ricordano i parrocchiani – il vecchio asilo di Nibbiano ha ripreso vita. Inoltre don Giuseppe ha rimesso mano alle stanze del catechismo, della canonica. A Caminata ha messo in ordine la casa parrocchiale, l’oratorio. Era molto attivo e fino all’ultimo si è sempre dato tanto da fare”.