“Diga stellata”: alta cucina al Molato con trecento commensali

“Diga Stellata” ha festeggiato il quarto compleanno con lo stesso stile delle precedenti edizioni: una festa elegante ma non troppo snob, allegria, chiacchiere e musica soft, ma soprattutto preparazioni di alta cucina che è molto difficile sviluppare in modo così golosamente perfetto per così tanti commensali.

Quasi trecento i partecipanti allineati in un’unica spettacolare tavolata sui 180 metri del camminamento della diga del Molato.