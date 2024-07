Infortunio in A1 a Pontenure, meccanico incastrato sotto un camion: è grave

Sarebbero molto gravi le condizioni dell’uomo rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio in un infortunio sul lavoro lungo l’autostrada A1, al chilometro 65 in direzione sud all’altezza di Pontenure. Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo – un meccanico – sarebbe rimasto incastrato sotto un camion.

Ancora da accertare le cause e la dinamica dell’episodio. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche l’elisoccorso e i vigili del fuoco di Piacenza.