Settant’anni di “Romagna mia”, Castello celebra un simbolo della gioia di vivere

Va in scena questa sera, in piazza XX Settembre a Castel San Giovanni, il concerto spettacolo che celebra i 70 anni di Romagna mia. Dalle 21.30, con ingresso libero, l’orchestra Mirko Casadei big band salirà sul palco per rendere omaggio ai 70 anni della canzone che è diventato un simbolo della gioia di vivere, dello stare insieme attraverso quei linguaggi universali che sono la musica e il ballo.

L’evento è a ingresso libero, grazie alla collaborazione tra Comune e Sagit contatti visivi srl, che in tutta Italia gestisce eventi nell’ambito della tournée esclusiva 2024 Spot in piazza tour Italia.

Generazioni di musicisti

Sul palco salirà Mirko Casadei, discendente del re del liscio Raul e dell’indimenticato Secondo Casadei, autore di Romagna mia.

L’orchestra ospite a Castello si è esibita in mezzo mondo. Nei suoi live si è lasciata “contaminare” anche da artisti come Mark Robot, Richard Gallianò, Simone Cristicchi, Modena City Ramblers, Paolo Fresu, Morgan, Eugenio Bennato.