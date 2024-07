Un 74enne è stato ritrovato senza vita stamattina (20 luglio) in una ditta a Cortemaggiore, schiacciato da una cancellata in ferro. La segnalazione è arrivata da un passante: il 118 è intervenuto sul posto anche con l’eliambulanza, ma purtroppo non c’era nulla da fare. Le indagini sono affidate ai carabinieri.