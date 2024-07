Fulmini e tuoni, violento temporale nel Piacentino: “Intensità anormale”. Video

Un violento temporale si è abbattuto sulla provincia di Piacenza nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio. Tuoni, fulmini e boati: il nubifragio ha colpito maggiormente le are collinari del territorio. “Nell’arco di meno di un’ora sono cadute punte di oltre cinquanta millimetri d’acqua – spiega Silvio Scattaglia, di Meteo Val Nure -. È l’intensità a caratterizzare gli ultimi fenomeni temporaleschi causando danni e allagamenti”.

Danni e disagi

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza strade e per drenare cantine e garage allagati. Tra le zone più colpite ci sono Castel San Giovanni e Rivergaro, L’acqua ha travolto ancora una volta anche Ponte Vangaro, località nel comune di Podenzano.

Previsioni meteo

“Fenomeni temporaleschi si potranno verificare anche nella giornata di domani, domenica 21 luglio – afferma il meteorologo – Lunedì sole e martedì ancora temporali che porteranno anche a un abbassamento delle temperature. Riduzione che durerà pochi giorni visto che già dal prossimo fine settimana torneranno a salire”.

“I temporali estivi si sono sempre verificati anche se negli ultimi due anni ci siamo disabituati – conclude Scattaglia -. A stupire sono la forza e l’intensità con le quali si verificano. Quando piove così tanto in così poco tempo il terreno non riesce ad assorbire gran parte dell’acqua e così si verificano allagamenti e gravi danni”.

Il temporale della notte visto dalle colline piacentine