Tragedia sull’A1 a Pontenure, meccanico muore schiacciato sotto un rimorchio

Non ce l’ha fatta l’uomo rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio in un infortunio sul lavoro lungo l’autostrada A1, al chilometro 65 in direzione sud all’altezza di Pontenure.

La vittima, Alessandro Malchiodi, 45 anni, è un meccanico dell’autofficina Varani di Piacenza, intervenuto in Autosole per un camion in panne: purtroppo, durante l’intervento di riparazione, è rimasto schiacciato sotto un rimorchio.

La tragedia si è consumata intorno alle 18 in una piazzola di sosta dell’A1, sulla carreggiata in direzione di Bologna. Malchiodi viveva a Piacenza e lascia un figlio.

Sull’incidente nella serata di ieri erano ancora in corso accertamenti.

Quando al soccorso Aci è arrivata la richiesta di intervento per un autoarticolato fermo a lato della carreggiata autostradale, dall’officina piacentina è partito un furgone con a bordo il meccanico. Arrivato sul posto, il 45enne si sarebbe infilato sotto al rimorchio per cercare di riparare il guasto. E a quel punto è avvenuta la tragedia.

La polizia stradale di Guardamiglio, con l’aiuto dei tecnici della medicina del lavoro dell’Ausl, dovrà capire le cause dell’incidente.