Maxi tamponamento in A1 all’altezza di Pontenure, otto chilometri di coda

E’ previsto traffico intenso su strade e autostrade nel weekend, sabato e domenica 20 e 21 luglio.

Secondo le previsioni, i giorni da bollino rosso (traffico intenso con possibile criticità, riguardano anche l’ultimo weekend di luglio (sabato 27 e domenica 28).

Questa mattina, 20 luglio, verso le 8, sull’autostrada A1 tra Piacenza e Fiorenzuola, in prossimità di Pontenure, si è registrato un maxi tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, le persone coinvolte nel tamponamento sono state 17, tre di loro hanno riportato lievi ferite.

Dal sito di Autostrade per l’Italia (ore 10.21)

“Sulla A1 Milano-Napoli, tra la complanare per Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola verso Bologna, ci sono 8 km di coda in diminuzione a causa di un incidente risolto, al km 65. A chi è in viaggio verso Bologna consigliamo di uscire a Piacenza sud ed attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze si consiglia di seguire le indicazioni per A58 Tangenziale Esterna di Milano, successivamente per la A4 Torino-Trieste in direzione di Venezia e poi per la A22 del Brennero verso Modena. Sul posto è presente il personale di Autostrada per l’Italia, per segnalare e facilitare il deflusso delle code”.

