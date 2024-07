Raccolta dei rifiuti, Comune e Iren incontrano i cittadini: “Verso tariffazione puntuale”

Ha preso il via dalle frazioni cittadine la distribuzione dei nuovi contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti in ogni casa, nelle attività produttive e artigianali, in negozi e uffici. E si è svolto ieri, nell’ex scuola di Mortizza, il primo degli incontri organizzati dal Comune di Piacenza e dal gestore Iren Ambiente Piacenza per illustrare le novità introdotte. Presenti l’assessore ai lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano Matteo Bongiorni, per Atersir il responsabile del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia Mario Ori, il presidente di Iren Ambiente Piacenza Samuele Raggi e i tecnici della società. Il prossimo incontro aperto ai cittadini delle frazioni di Borghetto, Bosco dei Santi, Gerbido, I Dossi, I Vaccari, La Verza, Le Mose, Montale, Mortizza, Mucinasso, Pittolo, Quarto, Roncaglia, San Bonico, Vallera per illustrare le novità di raccolta è previsto mercoledì 24 luglio alle ore 18 all’oratorio di Pittolo, in via Galileo Galilei.

Il nuovo metodo, che prevede l’introduzione di un sistema elettronico in grado di rilevare e misurare la quota di indifferenziato prodotta dalle singole utenze, viene avviato con una fase di sperimentazione che non comporterà, per gli utenti, variazioni alla tariffazione del servizio, ma consentirà a tutti di familiarizzare con il cambiamento. Gli operatori incaricati da Iren, identificabili tramite tesserino nominativo, nel consegnare a domicilio il nuovo bidoncino grigio destinato al conferimento dei rifiuti indifferenziati, forniranno tutte le informazioni necessarie. In caso di dubbi, i cittadini potranno contattare il numero verde Iren 800-212607, per verificare l’identità degli addetti. Nelle zone progressivamente interessate dalla distribuzione saranno presenti – dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 – le postazioni del Punto Ambiente Mobile di Iren, con il seguente calendario: sabato 20 luglio a Montale, nel piazzale antistante il centro commerciale in via Emilia Parmense 186; mercoledì 24 a Mucinasso, nel parcheggio di via Artegna; sabato 27 luglio a La Verza, nel parcheggio di via Caracciolo; il 3 agosto a Quarto, sul piazzale tra Strada Regina e via Dalla Chiesa; il 10 agosto, infine, a Vallera, all’angolo tra Strada di Vallera e via Berti. Contestualmente, a partire dal mese di luglio e nelle stesse zone indicate, verranno consegnati a ciascuna utenza i nuovi contenitori per la carta, che per il necessario adeguamento alle normative europee passeranno dal colore giallo al blu. Non cambierà nulla per le altre tipologie – grigio per l’indifferenziato, marrone per gli scarti alimentari e organici, verde per le campane stradali del vetro – e restano per il momento invariati i contenitori stradali per la raccolta di plastica e barattolame (che però a breve saranno sostituiti con analoghi bidoni gialli). Per informazioni e chiarimenti, è sempre possibile rivolgersi agli EcoSportelli di via Sopramuro 15 (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30) e via Pietro Cella 1/1A (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sabato dalle 8.30 alle 12.30). Inoltre, scaricando gratuitamente l’app Iren Ambiente su smartphone o tablet è possibile accedere a tutti i servizi ambientali del Comune.