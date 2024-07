Solidarietà a Rottofreno: dentista regala un anno di cure a famiglia bisognosa

Un anno cure dentistiche gratuite per una famiglia di Rottofreno, purché rientri nella fascia economicamente bisognosa, rispetti le leggi vigenti e mantenga comportamenti consoni al buon vivere civile.

E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale guidata dl sindaco Paola Galvani, che assieme all’assessore ai Servizi sociali Romina Cattivelli ha rivolto un ringraziamento ufficiale allo studio dentistico “Dental blu” di San Nicolò e al suo suo direttore, Franco Novara.

Dopo aver vagliato gli Isee più bassi, e prestando attenzione ai parametri richiesti dal benefattore – comportamenti secondo le regole di civiltà e nessun conto in sospeso con la giustizia – la scelta è caduta su una famiglia con figli minori.

L’obiettivo dell’iniziativa, oltra alla solidarietà sanitaria, è anche quello di sociale, per insegnare alle giovani generazioni l’importanza del diritto alla salute e alle cure odontoiatriche.

Lo studio dentistico Dental Blu è presente a San Nicolò da 15 anni, e il suo direttore Novara spiega che “se ci sono i margini di guadagno, tendiamo una mano alla cittadinanza. Secondo la nostra filosofia, aggiunge Novara – spesso si riceve in ritorno più di quanto si dà».

Novara non è nuovo a iniziative di solidarietà per il territorio: una anno fa donò 800 euro per la manutenzione dei defibrillatori cardiaci in carico al Comune.