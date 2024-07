Via Giordani, addio alle toppe: “Ripristino porfido dal 29 luglio, cambia la viabilità”

Grosse toppe di asfalto sui sampietrini in una delle principali porte di accesso al centro storico. Ma la soluzione è vicina: “La pavimentazione – dice l’assessore Matteo Bongiorni – sarà ripristinata, i lavori partiranno il 29 luglio”. Dunque, nel giro di poco tempo. L’attenzione si concentra su via Giordani, in particolare nella parte verso piazza Sant’Antonino, dove il porfido è stato rimosso diversi mesi fa per un’opera di manutenzione. E da allora la carreggiata – tratto urbano diretto alla basilica del patrono e al teatro municipale – si presenta in una condizione indecorosa. Il cantiere tanto atteso è in arrivo, ma l’impatto viabilistico non sarà irrilevante.

I tecnici hanno concluso la bozza dell’ordinanza che sarà emanata nei prossimi giorni, insieme a un’attività di volantinaggio per informare la cittadinanza. Intanto l’assessore Bongiorni, interpellato da Telelibertà, fa il punto: “L’inizio del ripristino del porfido in via Giordani è in programma nella settimana del 29 luglio, con fine prevista entro l’apertura delle scuole. Nello stesso periodo, prenderà avvio il cantiere di manutenzione del fabbricato comunale in via Verdi per il rifacimento del tetto, lavori che invece si protrarranno più in là nel tempo”. Si tratta di interventi che “impatteranno in maniera considerevole nel comparto – puntualizza Bongiorni – e proprio per questo si è deciso di accorparli nei tempi e realizzarli nel periodo il meno intenso possibile per i flussi viabilistici. Gli uffici tecnici stanno predisponendo le opportune ordinanze per le modifiche temporanee, che riguarderanno sia diverse fasi temporali in relazione all’andamento dei lavori sia per quanto riguarda le modifiche viabilistiche e di sosta. Saranno garantiti gli accessi interni dei residenti della zona così come, ovviamente – aggiunge l’assessore – ogni area sarà raggiungibile per ragioni di emergenza e urgenza. Per i residenti che invece si affacciano con i loro passi carrai direttamente sull’area di cantiere, sarà predisposta una zona di sosta alternativa”.

“La prima area interessata dal cantiere – conclude Bongiorni – sarà quella più ampia e prevederà l’inizio dei lavori all’intersezione tra via Giordani e via San Siro. Oltre alle modifiche di sosta e viabilistiche in queste due strade, la variazione riguarderà anche le vie Verdi, Santa Franca, San Vincenzo e Via Scalabrini”.

Un mese fa, in vista del passaggio dal Tour de France, gli operai comunali avevano provveduto alla sistemazione temporanea di via Giordani per chiudere le buche, aggiungendo quindi altre toppe di asfalto tra i sampietrini. Ora, finalmente, il selciato esistente sarà rimosso per lasciare spazio ai nuovi cubetti di porfido.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: