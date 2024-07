Raccolta differenziata, un “miraggio” sugli eventi: il Comune punta a soluzione

Piacenza penultima in regione per la raccolta differenziata. Il dato risale a poche settimane fa: in Emilia-Romagna il corretto smistamento dei rifiuti ha raggiunto il 77,2%, ma il nostro territorio si ferma al 73% (il 71,3 in città). Tra i fattori che incidono c’è anche la gestione degli eventi pubblici: a farlo notare sono alcuni organizzatori di feste e manifestazioni estive, che hanno segnalato alla nostra redazione “l’impossibilità di effettuare la raccolta differenziata in seguito alla mancata consegna degli appositi contenitori“. E le iniziative non sono poche: ogni anno il Comune collabora con associazioni e soggetti privati per la fornitura del palcoscenico per almeno 60 appuntamenti in città, senza contare l’intera provincia e gli eventi “autonomi”, cioè senza la necessità di attrezzature da parte dell’ente.

L’assessore all’ambiente Serena Groppelli vuole risolvere la situazione: “Una recente delibera di giunta, che diventerà presto operativa in tutte le conferenze dei servizi, punta alla distribuzione dei contenitori per la raccolta differenziata in tutti gli eventi pubblici, anche in linea con la strategia Plastic free adottata nei mesi scorsi. Le modalità saranno delineate dopo l’estate”.

Il problema viene confermato da Samuele Raggi, presidente di Iren Ambiente Piacenza: “Gli organizzatori hanno la responsabilità di incaricare una ditta per lo smaltimento dei rifiuti, ma non c’è l’obbligo di raccolta differenziata. Questo è un tema importante. I promotori delle manifestazioni pubbliche richiedono sempre più spesso di poter effettuare il corretto smistamento, dato che la sensibilità verso questo tema è in aumento. Tuttavia, ad oggi, la fornitura di ulteriori contenitori per la differenziata comporterebbe un costo aggiuntivo per questi soggetti a causa della necessità di più mezzi per la consegna e il ritiro dei cassonetti”. Secondo Raggi, “dal punto di vista amministrativo si potrebbe cercare di calmierare gli oneri a carico degli organizzatori per dare la possibilità di effettuare la raccolta differenziata”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: