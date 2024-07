Scivola e cade nei boschi a Coli, 72enne ferito: intervengono i soccorsi

Intervento del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e del personale del 118, nella mattinata di domenica 21 luglio, nei boschi di Bruni di Coli per soccorrere il 72enne rimasto ferito dopo una caduta.

L’uomo é scivolato in una zona impervia ed è stato raggiunto dai soccorritori specializzati in interventi di recupero in questo tipo di ambienti. È stato poi trasportato all’ospedale di Piacenza.