Albero crolla in viale Abbadia e sfiora un automobilista: danneggiate quattro auto

Il caldo non molla ma oggi, 22 luglio, in viale Abbadia è stata una serata da brividi. Uno dei grandi alberi del viale è improvvisamente crollato sfiorando un automobilista di passaggio e danneggiando quattro macchine parcheggiate ai lati della strada. Lo schianto è avvenuto attorno alle 21.45, nella zona neanche un filo di vento. Un uomo a bordo della sua Lancia Ypsilon stava percorrendo la strada in direzione di via Alberoni quando, all’incrocio di via Prati, ha sentito un rumore sul lunotto posteriore. «Mi sembrava un rumore di foglie. Ho guardato nello specchietto retrovisore e non credevo ai miei occhi: erano rami davvero», ha raccontato l’automobilista comprensibilmente scosso. Il tronco di un albero alto più di 20 metri si era spezzato ad un’altezza di circa 5 metri e la pianta era piombata al suolo finendo in mezzo a due auto che vi erano parcheggiate sotto, sul lato dei Giardini Margherita, e ad altre due in sosta sul lato opposto. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito e le vetture hanno subito, a quanto pare, solo graffi. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i vigili del fuoco che, armati di motosega, in breve hanno liberato la strada.