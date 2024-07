Giornata tra i boschi di Ferriere, Simone Inzaghi alla ricerca di funghi

Il legame con l’alta Val Nure non si è interrotto per Simone Inzaghi, che ha approfittato di un momento di riposo tra gli impegni calcistici per dedicarsi alla ricerca dei funghi.

La zona è quella di Ferriere, in particolare il lago Nero, dove si è recato assieme ad alcuni amici alla caccia di porcini.

I luoghi dei ritrovamenti, ovviamente da buon fungaiolo, rimangono segreti.