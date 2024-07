Val Trebbia, code ridotte con i movieri. Asfaltatura in arrivo per la vecchia statale 45

A parte qualche coda “fisiologica” che è tipica dei rientri estivi sulla Statale 45 – come nel caso dell’incidente di Cernusca – ieri la domenica in Valtrebbia ha avuto un copione totalmente diverso da quello di domenica scorsa, quando diversi automobilisti erano rimasti intrappolati tra i cantieri aperti a Cassolo e a Fabiano. Vuoi per il meteo non troppo invitante, vuoi per il timore di trovarsi di nuovo incolonnati o per la presenza dei “movieri” agli impianti semaforici dei cantieri, ieri il volume di traffico sulla Statale 45 è stato meno impattante sulla viabilità della valle.

asfaltatura in arrivo

Come promesso, in attesa che questa settimana si parta con l’asfaltatura del tratto alternativo di Cassolo (un tratto dell’ex Statale che permette di bypassare il cantiere del ponte del Trebbia), ieri sono arrivati i movieri che hanno agevolato più possibile il passaggio dei mezzi da una parte all’altra del cantiere nel territorio di Bobbio. L’esperimento sembra avere sortito l’effetto sperato e non si sono registrati particolari disagi. Alcuni incolonnamenti e rallentamenti sono stati rilevati in diversi tratti della Statale, dalle ore 16 fino alle 19, ma nulla di più rispetto al normale traffico da rientro della domenica sera.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’