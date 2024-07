A Carpaneto sorgerà un appartamento-rifugio per le donne vittime di violenza

Un supporto concreto alle donne vittime di violenza domestica. E’ l’obiettivo con cui nascerà un appartamento-rifugio a Carpaneto per la prima accoglienza, in caso di allontanamento dalla propria abitazione a seguito di maltrattamenti. “Verrà realizzato con i finanziamenti provenienti da un bando regionale” fa sapere il Comune.

“Circa due anni fa – spiega il sindaco Andrea Arfani – abbiamo avuto notizia che un immobile sul nostro territorio fosse stato confiscato alla criminalità organizzata, e messo a disposizione del Comune per progetti di carattere sociale. Abbiamo allora iniziato un percorso per arrivare a ottenere la proprietà dell’immobile, realizzando un progetto per il successivo utilizzo, che doveva essere di carattere sociale”.

“Abbiamo quindi inviato istanza di finanziamento alla Regione Emilia-Romagna ottenendo pochi giorni fa l’accettazione della richiesta, per un finanziamento complessivo di 92mila euro – prosegue Arfani -. Si tratta di un progetto importante, che tocca una particolare sensibilità, per emergenze troppo spesso taciute, ma che affliggono anche realtà come la nostra, e che non possono lasciarci indifferenti. Voglio ringraziare la polizia locale, che ha fornito un supporto molto importante per la candidatura al progetto, e gli uffici urbanistica e lavori pubblici del nostro Comune, che si sono impegnati in urgenza per rispettare i termini stretti per la presentazione della richiesta”.