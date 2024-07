Castel San Giovanni, nuova sede per i volontari di protezione civile

I volontari della Protezione civile di Castel San Giovanni avranno finalmente una sede in muratura. Al posto dell’attuale container verranno riorganizzati e riadattati alcuni locali all’interno del magazzino comunale di via dell’Industria, dove ci sono anche i vigili del fuoco.

Centro operativo di protezione civile

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 40 mila euro, che copriranno parte dei costi per dotare il comune capofila di vallata di un Centro operativo comunale di protezione civile (C.o.c.). “I fondi della Regione – dice Alessandro Dentoni tra i referenti del Coordinamento di volontariato di Protezione civile – serviranno per mettere a punto il progetto presentato dal comune, e condiviso con la Protezione civile, per dotare il nucleo di Castel San Giovanni di locali con ad esempio una sala radio, sala decisionale, sala gestione delle risorse, segreteria”.

Oltre a Castel San Giovanni, il piano regionale ha individuato 17 interventi, per un finanziamento complessivo di 1 milione e 124 mila euro tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.