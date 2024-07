Pass falso per area disabili a Fiorenzuola: un 40enne piacentino va a processo

Avrebbe utilizzato un pass falso per sostare in un’area riservata agli invalidi. Durante il processo a carico di un quarantenne piacentino, il Pm ha chiesto la condanna a quattro mesi di pena. L’avvocato difensore Mauro Pontini, invece, ha invocato l’assoluzione per il suo assistito. Il fatto è avvenuto a Fiorenzuola nel 2020.

L’uomo è finito nei guai a causa delle segnalazioni di alcuni residenti della zona Ztl, dove erano state notate due diverse automobili ma sempre con lo stesso pass.

L’avvocato difensore ha fatto presente che la fotocopia del pass non sarebbe stata apposta sull’auto del suo assistito. L’intestataria del pass ha testimoniato, ricordando di aver prodotto lei la fotocopia e che al figlio era stato solo chiesto di spostare momentaneamente la macchina.

Il processo è stato rinviato al prossimo novembre.