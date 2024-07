Scontro tra auto e moto in Corso Europa: motociclista in ospedale in condizioni serie

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio del 23 luglio all’angolo tra Corso Europa e via Caffi, a Piacenza. A scontrarsi un’auto e una moto. Le cause restano da accertare ma ad avere la peggio è stato il motociclista caduto sull’asfalto. L’uomo ha riportato ferite serie. È stato trasportato all’ospedale da un’ambulanza. Sul posto, per eseguire i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale.