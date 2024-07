Il bilancio della Cisl nel 2023: “Recuperati oltre 900mila euro dovuti ai lavoratori”

Oltre 900mila euro, per l’esattezza 917mila. Ammontano a tanto i pagamenti dovuti da attività produttive nei confronti dei lavoratori, che la Cisl di Piacenza ha recuperato nel 2023 in rappresentanza degli iscritti. Parte da qui – ma non solo – il bilancio del sindacato guidato da Michele Vaghini rispetto all’anno scorso.

“Operiamo in un contesto economico e sociale caratterizzato da circa 286mila piacentini, con 130mila occupati – specifica Vaghini -. Come unità sindacale territoriale, la nostra storia è iniziata nel 2013, anno in cui i territori di Parma e Piacenza si sono accorpati per diventare ancora più forti. In totale, le nostre sedi e recapiti sono 49, di cui 13 in zone periferiche a rischio spopolamento, che soffrono la progressiva diminuzione dei servizi. In questo senso siamo un vero e proprio presidio sociale diffuso capillarmente, dove è più necessario stare vicino a persone fragili, spesso anziane, che hanno bisogno di punti di riferimento o semplicemente di essere ascoltate”.

“Le figure di riferimento della Cisl impegnate nell’attività territoriale sono state 520, mentre l’attività di monitoraggio sulla sicurezza ha coinvolto 70 rappresentanti – prosegue Vaghini -. Grazie a 224 accordi migliorativi, che hanno coinvolto una platea di 24.800 lavoratori, nel corso del 2023, i miglioramenti economici per loro ammontano complessivamente a 3,2 milioni”.