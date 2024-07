Mercato di Piacenza, stanziati 30mila euro per delimitare gli stalli: “Oggi è una giungla”

Più ordine al mercato settimanale di Piacenza. Per farlo, l’amministrazione comunale ha stanziato le risorse necessarie per concretizzare una misura tanto attesa dagli ambulanti: 30mila euro per la borchiatura degli stalli in piazza Cavalli, piazza Duomo e nell’area dei chiostri. In altre parole, la delimitazione degli spazi di esposizione dei banchi impressa in modo permanente con una soluzione tecnica che sarà presto individuata. Finora gli stalli erano indicati con strisce di vernice ad acqua, un metodo ritenuto però inefficace a causa della forte precarietà. E la questione, attenzione, non è solo formale: “Garantire la corretta tracciatura dei banchi – commenta Adriano Anselmi, presidente provinciale di Fiva, la sigla di categoria dei venditori ambulanti – significa restituire un contesto di maggiore ordine al mercato settimanale del mercoledì e sabato mattina in centro storico, perché oggi molti operatori, in particolare quelli arrivati negli ultimi anni, non rispettano le regole”. Risultato? “Il mercato è troppo spesso una giungla, in cui qualcuno posiziona gli stand dove vuole, senza contare poi l’eccessiva presenza di merce usata o di scarsa qualità”.

Ora si attende quindi la borchiatura degli stalli, i cui fondi necessari per l’intervento sono stati inseriti nell’ultima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale. “Quando parliamo del mercato cittadino – spiega l’assessore al commercio Simone Fornasari – il tema delle tracciature è uno dei più significativi all’ordine del giorno. L’amministrazione comunale ha avviato un confronto con le sigle di categoria degli ambulanti, che ha portato allo stanziamento di risorse ad hoc per avvalersi di professionisti impegnati nello studio di una soluzione permanente per delimitare gli spazi dei banchi”. In attesa, poi, del via libera definitivo da parte della Soprintendenza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: