Rivalta, incidente tra auto e moto: centauro trasportato in ospedale

Scontro tra auto e moto a Rivalta, nel comune di Gazzola. L’incidente è avvenuto alle 7.45 della mattina di oggi, mercoledì 24 luglio.

Ad avere la peggio il motociclista che a seguito dell’impatto ha riportato diverse ferite e contusioni. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasferito l’uomo in pronto soccorso. Il centauro non risulta in pericolo di vita.

Ancora da accertare la dinamica dell’incidente.