Vallera nel mirino dei ladri, tre abitazioni “visitate”: colpi falliti grazie ai residenti

Hanno tentato il colpo in ben tre occasioni, facendo visita – nel giro di pochi minuti – ad altrettante abitazioni. Ma in tutti e tre i tentativi sono stati messi in fuga dai residenti che, insospettiti dai rumori, si sono accorti della loro presenza facendoli fuggire.

Ladri in azione nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 luglio a Vallera, quartiere di Piacenza. Stando alle prime informazioni raccolte i soliti ignoti, con ogni probabilità appartenenti alla stessa banda, sono stati costretti ad andarsene a mani vuote.

Una volta allertati, gli agenti delle volanti hanno perlustrato la zona senza tuttavia individuare i malviventi. Sono in corso gli accertamenti da parte degli uomini della Squadra Mobile. Indagini affidate alla polizia di Stato.