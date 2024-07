“Cocaina e babà”: la storia di Pino Bozza nel podcast di Gabriella Simoni

Insieme a “Dipendenze”, il nuovo podcast del sito www.liberta.it, esce anche il podcast “Cocaina e babà” della giornalista di Mediaset Gabriella Simoni dedicato alla storia del ristoratore napoletano Pino Bozza.

A Napoli per girare un documentario sulla “storia d’amore” tra la città e Diego Armando Maradona, la giornalista di Mediaset Gabriella Simoni ha incontrato Pino Bozza, famoso ristoratore e grande fan del campione argentino. Una frase pronunciata da Bozza le è rimasta impressa: “Quando raggiungi dal basso il vertice è difficile non perdere l’equilibrio, la mia storia è simile a quella di Maradona”. Dopo averla ascoltata, Simoni ha scelto di raccontarla nel podcast “Cocaina e babà” disponibile da oggi anche sul sito Liberta.it insieme a “Dipendenze”.

PERCHE’ UN PODCAST SU PINO BOZZA

“Molte persone vivono di nascosto drammi più complessi di quello che riusciamo a raccontare con un articolo di giornale, anche perché spesso arriviamo quando il dramma è in corso o quando una cosa è già finita – spiega Gabriella Simoni -. Invece, vivere con il drago, come lo chiama lui, combattere tutti i giorni per uscire dalla dipendenza, riuscirci e poi quotidianamente combattere per non ricaderci, forse spiegherebbe tante cose di più del nostro mondo e di ciò che finisce sulle pagine di cronaca. Lui è una specie di guida attraverso gli inferi dell’anima che preferiamo non vedere. È raro trovare persone che hanno il coraggio di raccontarlo ed è ancor più raro avere la capacità di trasmetterlo, per questo ho deciso di raccontare la sua storia”. Il messaggio è arrivato forte e chiaro, Pino Bozza è riuscito a parlare a quel mondo che non ascolta finché non è nei guai. “Abbiamo ricevuto numerose chiamate da parte di persone che si trovano i difficoltà e non sanno cosa fare” ha commentato la giornalista, nota inviata di guerra.

LA FORZA DEL PODCAST

Perché raccontare questa storia in un podcast? “Siamo troppo abituati all’apparenza e al vedere – spiega Simoni -. Spesso è più importante come appari rispetto a quello che dici. Dopo 30 anni di televisione ho avuto voglia di essere ascoltata. Niente contro la televisione che adoro, ma avevo voglia di invertire la tendenza perché non ascoltiamo più. Voglio ricominciare dall’ascolto”. Nel frattempo, è uscito il nuovo podcast di Gabriella Simoni, si chiama “Quei cattivi ragazzi” prodotto da Chora Media. “Racconto i ragazzi delle comunità, quelli che tutti danno persi invece qualcuno ce la fa a salvarsi”.