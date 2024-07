Verde invade alcune zone della città, residenti chiedono un intervento

Da via Ercole a Mortizza, passando per la ciclabile che collega la Besurica a Gossolengo. “Piacenza è una giungla” è la frase che passa di bocca in bocca ai piacentini davanti al verde rigogliosissimo che esplode letteralmente dalle aiuole e dai bordi delle strade, andando a invadere pezzi di carreggiate soprattutto nelle frazioni.

È questo ad esempio il caso degli abitanti di Mortizza: “Da sempre siamo considerati cittadini di serie C – spiega una residente – la visibilità sul tratto di argine che porta a Mortizza è pressoché nulla, con gravi rischi per l’incolumità”.

Non va meglio sulla ciclabile fra la Besurica e Gossolengo: “È in uno stato di degrado dall’inizio di quest’anno – fa presente un altro cittadino – l’erba ai lati ha raggiunto ormai i due metri d’altezza, ci sono alberi pericolanti, rami spezzati per terra”.

Anche in via Ercole le erbacce – i piacentinissimi “erbassoni” – hanno raggiunto altezze ragguardevoli al punto da “stendersi” sul marciapiede.

LA DICHIARAZIONE DELLA CONSIGLIERA DI FDI SARA SORESI

“Non trascorre giorno in cui non arrivino foto o segnalazioni riguardanti la mala manutenzione del verde provenienti da piacentini di ogni frazione ed ogni quartiere cittadino – fa presente la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Sara Soresi – ciclabili, strade e marciapiedi spesso sono invasi dall’erba troppo alta, così come molti giardini pubblici. Eppure, questa è l’amministrazione che ha fatto del decoro e della cura del verde il proprio cavallo di battaglia durante la campagna elettorale”.