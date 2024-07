Il Marano trionfa al Torneo dei Rioni, anche Trump alla finale: “Una grande festa”

Marano per la quarta volta nella sua storia è campione del Torneo dei Rioni. Non una semplice competizione calcistica, ma una vera e propria festa dove lo sport incontra la musica, il buon cibo e il desiderio di vivere la comunità in allegria e spensieratezza.

Venerdì 26 luglio si è chiuso il sipario sulla 18esima edizione della manifestazione che mette in gara le squadre rappresentative di località e frazioni del comune di Gropparello. L’evento è stato organizzato da Promis Gruparel in sinergia con la Polisportiva Gropparello al campo Ettore Rosso, per due settimane punto di riferimento per residenti, villeggianti e decine di persone provenienti da tutta la provincia.

“Siamo increduli e grati per l’affetto dimostrato – le parole di Marco Maggi, presidente dell’associazione di volontariato Promis Gruparel -. Ogni serata è stata caratterizzata da una cornice di pubblico pazzesca. Siamo riusciti a coinvolgere anche chi non segue il calcio puntando sulla fantasia e su iniziative collaterali che hanno riscontrato grande successo”. Non solo un torneo di calcio dicevamo, durante le sette serate sono stati organizzati eventi apprezzati come la “festa in spiaggia” dove in tanti – giovani e meno giovani – si sono presentati in costume, infradito e salvagente. Venerdì invece ha presenziato anche Donald Trump (con attentatore al seguito) alla “festa in maschera” organizzata in occasione della finalissima. Con lui Babbo Natale, le Superchicche, fatine e tortelli giganti.

Lorenzo Gandolfi miglior giocatore: tutti i premi

Tornando alla competizione sportiva, il Marano (ribattezzato Real Madrid del torneo più amato dai gropparellesi) si è imposto per 3-1 contro i Gelati. Una finale avvincente ed equilibrata fino agli ultimi minuti quando i neroverdi hanno sferrato due reti rivelatesi decisive. La squadra del presidente Andrea Alberti e allenata dal duo Matteo Del Bianco e Mattia Vettorato è stata trascinata alla vittoria dalle parate di Matteo Iughetti (miglior portiere del torneo), dalle giocate difensive e offensive di Lorenzo Gandolfi (celebrato con il titolo di miglior giocatore) e dai gol di Nicolò Salsa che ha ricevuto la statuetta del capocannoniere. Il trofeo per il miglior giocatore non tesserato è andato invece a Carlo Alberto Uvezzi.

In apertura di serata il pubblico che ha invaso l’Ettore Rosso ha applaudito anche la partita di calcio giovanile, il calcio femminile e il tradizionale match che riporta in campo le grandi leggende delle passate edizioni del Torneo dei Rioni. “Siamo diventati ufficialmente maggiorenni – commenta Gabriele Marchioni, che ricopre la carica di consigliere sia nel direttivo Promis che in quello della Polisportiva Gropparello -. Un grazie speciale va ai nostri volontari. Siamo una squadra fantastica che si impegna e si diverte mettendosi a disposizione della comunità. Grazie a loro stiamo promuovendo questo meraviglioso territorio”.

Dal 2 al 4 agosto la Festa dei Cuion

Dopo il grande successo riscontrato durante i tre tornei organizzati al campo sportivo (Memorial Chicco Maggi, torneo notturno e Torneo dei Rioni), i volontari della Promis sono già all’opera per l’organizzazione della Festa dei Cuion. Evento che coinvolgerà l’intero paese con stand gastronomici e musica dal vivo nel piazzale di via IV novembre e bancarelle, giostre e luna park in piazza Roma. “Avremo il piacere di ospitare artisti di valore e giovani promesse con la consapevolezza di poter accontentare differenti gusti” sottolinea Maggi.

Venerdì 2 agosto si esibiranno gli Sticky Fingers e a seguire Dj Bread; sabato saliranno sul palco i Gem Boy e Dj Cave. L’atto conclusivo di domenica 4 agosto saraà definito dalle sonorità di Francisco che aprirà il concerto del cantautore Francesco Tricarico. In chiusura tutti sotto cassa per cantare e ballare insieme all’atipico Dj Mauri.