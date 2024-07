Minacciò un rivale con una spranga di ferro: 27enne marocchino condannato

Affrontò un altro uomo brandendo una spranga di ferro lunga mezzo metro: per questo episodio, avvenuto in via Illica a Fiorenzuola nel maggio del 2020, un 27enne marocchino è stato condannato a tre mesi per minacce. La pena gli è stata commutata in 900 euro di multa. Alla base dell’alterco, che video il giovane marocchino affrontare il contendente – un cittadino di origini serbe – di fronte a un distributore automatico di sigarette, pare ci fosse una vicenda di droga (uno dei coinvolti aveva precedenti per vicende legate al mondo degli stupefacenti) o forse una donna contesa, come emerso invece nel corso del dibattimento. La spranga fu poi recuperata dai carabinieri e costò la denuncia e il processo al nordafricano.