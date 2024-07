Nessuno compra lo scheletro di via X Giugno: deserta anche la terza asta

Scende il prezzo, ma nessuno lo vuole. Dopo quelle del 14 dicembre e del 21 marzo scorsi è andata deserta anche il terzo tentativo di vendita del fabbricato di via X Giugno che da anni giace in stato di abbandono e degrado. L’asta a cui nessuno ha partecipato si è svolta il 27 giugno scorso. Era stato messo in vendita a 646.760 euro di offerta minima, cifra scontata del 10% rispetto ai 718.622 euro del secondo tentativo, a sua volta ribassato del 25% dai 958.163 euro del primo a dicembre.

Gli importi a scalare con questa progressione sono previsti dalle esecuzioni civili immobiliari, come tecnicamente si chiamano gli incanti giudiziari nell’ambito di una procedura di pignoramento quale quella che riguarda l’edificio-silos di via X Giugno, costruito tra il 1973 e il ’76 con destinazione di salone esposizione-laboratorio al pian terreno e di autorimessa negli altri tre piani, di cui uno interrato, per una superficie totale sui 4mila metri quadrati.

